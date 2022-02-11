Якутск, 11 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Экс-депутаты Якутии Александр Уаров и Дмитрий Саввин, председательствовавшие в комитетах Госсобрания республики, осуждены за получение взятки. Им назначены штрафы в размере 8 и 10 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Ksonline.ru Взятка

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Сумма взятки составляла 900 тыс. рублей. Деньги председатель комитета по селу и аграрной политике и руководитель контрольного комитета получили за лоббирование бюджетного финансирования одной из компаний. В результате действий депутатов организация получила более 47 млн рублей господдержки.

Суд также установил, что один из подсудимых получил из бюджета 159 тыс. рублей за проживание в гостинице Сунтарского района, в которой на самом деле не останавливался, предоставляя подложные документы. Помимо взятки экс-депутат также осуждён за мошенничество. От наказания по этой статье бывший народный избранник освобождён из-за истечения срока давности.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Уаров и Дмитрий Саввин были задержаны в апреле 2018 года. Основанием для возбуждения дела послужили материалы проверки, поступившие в ПК МВД России по Республике Саха (Якутия) и прокуратуру Республики Саха (Якутия) из УЭБ.