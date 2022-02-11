Калуга, 11 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году увеличилось количество граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. В 2020 году таких было 45%, по итогам 2021 — 49,4% (плановый показатель составлял 48,1%). Стратегия развития физической культуры и спорта в регионе предусматривает, что к 2030 году спортивно настроенных граждан должно быть не менее 70%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра спорта области Олега Сердюкова.

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В 2021 году в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие более 28 тысяч жителей, из них 20 467 человек выполнили нормативы. По итогам 2021 года Калужская область заняла четвертое место во Всероссийском рейтинге ГТО. Одним из приоритетных направлений, позволяющих обеспечить вовлечение в систематические занятия максимального числа жителей региона, является организация эффективной работы по месту жительства. С этой целью в 2021 году разработан проект «Спорт в моем дворе». В рамках проекта планируется увеличение количества площадок, на которых организована эффективная физкультурно-массовая работа: с 130 в 2021 году до 350 в 2023 году.

В 2022 году особое внимание министерства спорта региона будет обращено на школьный и студенческий спорт. Планируется создать две школьные спортивные лиги (по волейболу 4×4 и баскетболу 3×3) и студенческие лиги по футболу, волейболу и баскетболу. Соревнования будут проходить в течение всего учебного года.

«В области в 2022 году планируется объединить все наиболее массовые физкультурно-массовые мероприятия в единую организационно-управленческую структуру под брендом #Pro_Спорт40. Данное решение позволит повысить качество проведения мероприятий и, как следствие, привлечь ещё больше участников. Также в 2022 году в регионе будет развиваться корпоративный спорт. Здесь важно обеспечить соревнования на предприятиях, на муниципальном и региональном уровнях. Только в этом случае будет достигнут максимальный охват систематическими занятиями физической культурой», — отметил Олег Сердюков.