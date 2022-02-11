Почти 50% калужан регулярно занимались спортом в 2021 году
Калуга, 11 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году увеличилось количество граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом. В 2020 году таких было 45%, по итогам 2021 — 49,4% (плановый показатель составлял 48,1%). Стратегия развития физической культуры и спорта в регионе предусматривает, что к 2030 году спортивно настроенных граждан должно быть не менее 70%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра спорта области Олега Сердюкова.
В 2021 году в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие более 28 тысяч жителей, из них 20 467 человек выполнили нормативы. По итогам 2021 года Калужская область заняла четвертое место во Всероссийском рейтинге ГТО. Одним из приоритетных направлений, позволяющих обеспечить вовлечение в систематические занятия максимального числа жителей региона, является организация эффективной работы по месту жительства. С этой целью в 2021 году разработан проект «Спорт в моем дворе». В рамках проекта планируется увеличение количества площадок, на которых организована эффективная физкультурно-массовая работа: с 130 в 2021 году до 350 в 2023 году.
В 2022 году особое внимание министерства спорта региона будет обращено на школьный и студенческий спорт. Планируется создать две школьные спортивные лиги (по волейболу 4×4 и баскетболу 3×3) и студенческие лиги по футболу, волейболу и баскетболу. Соревнования будут проходить в течение всего учебного года.