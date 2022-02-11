Пекин, , 09:26 — REGNUM Исчерпывающие меры для защиты золотой медали российских фигуристов в олимпийском командном турнире принимает Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом 11 февраля говорится в заявлении организации.

Олимпийский комитет России

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«С учётом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру», — говорится в заявлении.

Отмечается, что допинг-пробы Камилы Валиевой, взятые в январе после чемпионата Европы, а также в феврале во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.

Также в ОКР отметили, что Валиева имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях без ограничений до тех пор, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не примет иное решение по её статусу на Играх.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев (ISU) подадут апелляцию в CAS, чтобы оспорить снятие временного отстранения с Валиевой.

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