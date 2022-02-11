Санкт-Петербург, 11 февраля 2022, 09:26 — REGNUM Стажировку в Восточном военном округе (ВВО) на участке строительства второй нитки Байкало-Амурской магистрали (БАМа) протяжённостью 340 километров между посёлками Улак и Февральск начали проходить несколько десятков курсантов-пятикурсников во главе с преподавательским составом Военного института железнодорожных войск и военных сообщений (ВИ ЖДВ и ВОСО). Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Вячеслав Жемерикин. Девчата из Магистрального. Из цикла «Мы на БАМе» (фрагмент). 1974
Вячеслав Жемерикин. Девчата из Магистрального. Из цикла «Мы на БАМе» (фрагмент). 1974
«Как и с середины 1970-х до середины 1980-х годов при строительстве Железнодорожными войсками БАМа, так и сейчас особое место в организации процесса обучения курсантов играет интенсивное строительство железных дорог БАМа-2».
пресс-служба ВВО

Для прибывших из Санкт-Петербурга курсантов, молодых лейтенантов и преподавателей училища строительство железной дороги в уникальных условиях Дальнего Востока «является настоящим полигоном для отработки практических навыков и умений».

Месячная стажировка организована таким образов, чтобы получить бесценный опыт руководства, на практике изучить технологии выполнения работ в суровых условиях вечной мерзлоты смог каждый курсант.

По словам старшего преподавателя кафедры подполковника Евгения Зарезина, курсанты исполняют обязанности дублёров на первичных должностях командиров взводов в батальонах механизации.

«Также курсанты назначены на должности инженеров производственной и технической частей, занимаются в соответствии со своим штатным предназначением и будущей специальностью».
Евгений Зарезин

В настоящее время Транссибирская магистраль и БАМ работают на пределе пропускной способности, в связи с чем идёт их модернизация. В строительстве второго пути БАМа на участке от Улака до Февральска, начатого военным ведомством в апреле 2021 года, задействованы несколько бригад ВВО и железнодорожное соединение из центральной части России.

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