Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM Стажировку в Восточном военном округе (ВВО) на участке строительства второй нитки Байкало-Амурской магистрали (БАМа) протяжённостью 340 километров между посёлками Улак и Февральск начали проходить несколько десятков курсантов-пятикурсников во главе с преподавательским составом Военного института железнодорожных войск и военных сообщений (ВИ ЖДВ и ВОСО). Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Вячеслав Жемерикин. Девчата из Магистрального. Из цикла «Мы на БАМе» (фрагмент). 1974

пресс-служба ВВО «Как и с середины 1970-х до середины 1980-х годов при строительстве Железнодорожными войсками БАМа, так и сейчас особое место в организации процесса обучения курсантов играет интенсивное строительство железных дорог БАМа-2».

Для прибывших из Санкт-Петербурга курсантов, молодых лейтенантов и преподавателей училища строительство железной дороги в уникальных условиях Дальнего Востока «является настоящим полигоном для отработки практических навыков и умений».

Месячная стажировка организована таким образов, чтобы получить бесценный опыт руководства, на практике изучить технологии выполнения работ в суровых условиях вечной мерзлоты смог каждый курсант.

По словам старшего преподавателя кафедры подполковника Евгения Зарезина, курсанты исполняют обязанности дублёров на первичных должностях командиров взводов в батальонах механизации.

Евгений Зарезин «Также курсанты назначены на должности инженеров производственной и технической частей, занимаются в соответствии со своим штатным предназначением и будущей специальностью».

В настоящее время Транссибирская магистраль и БАМ работают на пределе пропускной способности, в связи с чем идёт их модернизация. В строительстве второго пути БАМа на участке от Улака до Февральска, начатого военным ведомством в апреле 2021 года, задействованы несколько бригад ВВО и железнодорожное соединение из центральной части России.

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