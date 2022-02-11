Канберра, 11 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. 11 февраля сотрудники канцелярии премьер-министра Австралии Скотта Моррисона вдруг заявили парламентариям, что у них «нет никаких записей» о том, что кто-либо из персонала когда-либо видел в глаза список из 20 документов, в которых якобы содержались планы по строительству пригородных парковок. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

По словам представителей оппозиции, в Сенате Австралии в настоящее время идет активная работа по нахождению лиц, которые могли ознакомиться с документами.

«После почти года блефа и бахвальства стало ясно, что решения о нерациональном распределении денег налогоплательщиков в пользу Либеральной партии исходили сверху», — заявил в эфире Nine News сенатор от лейбористской партии Нового Южного Уэльса Тим Эйрс.

Напомним, что ранее правительство Скотта Моррисона обвинили в коррупции после того, как стало ясно, что пригородные парковки его кабинет министров собирался строить в тех местах, где преимущественно проживают избиратели, голосующие на федеральных выборах за партии власти.