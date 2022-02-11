Москва, 11 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. На западе Москвы произошла драка с участием граждан соседних с Россией государств, сообщает 11 февраля РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Thessaly La Force Драка

По информации СМИ, в конфликте могли участвовать до пяти человек.

В пресс-службе ГУ МВД России по столице рассказали, что вечером 10 февраля поступило сообщение о драке на улице Екатерины Будановой. Когда туда приехала полиция, потасовка завершилась, однако данные об инциденте подтвердились.

Для проверки на причастность к участию в случившемся в отдел полиции доставили двоих граждан. Один из них написал заявление по факту нанесения ему телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).