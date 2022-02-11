Москва, , 09:23 — REGNUM Совместные артиллерийские стрельбы в ходе учений в акватории Охотского моря провел отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба ТОФ.

Учения противолодочных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ Mil.ru

Уточняется, что после проведения совместного маневрирования в Охотском море, отряд кораблей ТОФ разделился на тактические группы, после чего последние провеил первый эпизод учебно-боевых маневров по уничтожению из артиллерийских установок кораблей условного противника.

«Корабельная ударная группа в составе корветов «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в морском полигоне выполнила совместные артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, имитирующих отряд кораблей условного противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что фрегатом «Маршал Шапошников» и корветом «Гремящий» в составе тактической группы были проведены артиллерийские стрельбы по условному десантному отряду противника.

При этом добавляется, что далее по ходу маневров экипажами кораблей отряда ТОФ будут проведены артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням, а также состоится уничтожение макетов плавающих мин в районе с условной минной опасностью и пройдет отработка нормативов по отражению средств воздушного нападения условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства заступили на аэродроме Барановичи в Белоруссии российские истребители Су-35С.