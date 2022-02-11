Сеул, , 09:22 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост налоговых поступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

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Согласно опубликованным данным, по итогам 2021 года в государственную казну поступило 344,1 трлн вон (~$286,9 млрд млрд), что на 20% или 58,5 трлн вон (~$48,7 млрд) больше, чем в 2020 году.

Доход от корпоративного налога вырос на 14,9 трлн вон (~$12,4 млрд), налога на прирост капитала — на 13,1 трлн вон (~$10,9 млрд), на операции с ценными бумагами — на 1,5 трлн вон (~$1,2 млрд).

Эксперты отмечают, что рост налоговых поступлений связан с восстановлением экономики и экспорта, а также увеличением доходов от корпоративного налога и налога на недвижимость.

Общий объём поступлений в бюджет в 2021 году составил 524,2 трлн вон (~$437,1 млрд), а расходов — 496,9 трлн вон (~$414,3 млрд).