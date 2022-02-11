Джакарта, 11 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Ряд обозревателей международных отношений и вооруженных сил сравнили усилия Индонезии с амбициями Китая по увеличению военной мощи, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Cтарший аналитик по политической безопасности Анди Виджажанто заявил, что Китай больше не находится на уровне модернизации обороны. Китай теперь больше сосредоточен на наращивании военной мощи.

Анди Виджажанто добавил, что Китай начал наращивать свою военную мощь с 2008 года. По его словам, пока только войска США могут сравниться с Китаем.

«Индонезия должна пересмотреть свой оборонный титул. С точки зрения бюджета Индонезия даже не смогла провести модернизацию. Страна до сих пор поддерживает свое вооружение», — объяснил Анди Виджажанто.

Напомним, Индонезия договаривалась с Францией о покупке 42 истребителей Rafale, а Госдепартамент США утвердил план продажи Индонезии 36 истребителей F-15.