Барнаул, , 09:22 — REGNUM В Алтайском крае всё более усугубляется проблема транспортного сообщения между населенными пунктами. Осуществленная в конце 2021 г. закупка 193 автобусов для организации пассажирских перевозок в 55 муниципалитетах не помогла. Как сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ), в половине из них не нашлось перевозчиков, готовых работать на новом транспорте. Причины — низкая рентабельность маршрутов, дефицит водительских кадров, отсутствие субсидирования перевозок из краевой казны.

Автобус Http://www.gradkostroma.ru

«Почти год назад по итогам рабочего совещания в краевом Заксобрании, посвященного реформированию системы транспортного обслуживания населения, эксперты Народного фронта предложили использовать на муниципальных маршрутах транспортные средства малой вместимости. Власти закупили автобусы среднего класса.

Но общественники предлагали приобретать преимущественно восьмиместные микроавтобусы и пяти, семиместные маршрутные такси на базе легковых автомобилей, которыми могут управлять водители категории В, поскольку в селах дефицит водителей категории D.

Пассажиропоток в селах позволяет пользоваться транспортными средствами малой вместимости. В случае их использования снизятся затраты перевозчиков и потенциальные расходы на субсидирование. Но в этот раз чиновники не услышали общественников. Теперь купленные автобусы вполне могут пополнить реестр так называемых «золотых консервов». Туда Народный фронт включает оборудование и технику, закупленные за бюджетный счет, но так и не веденные в эксплуатацию», — пояснили в ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил внести изменения в федеральный закон №220-ФЗ, чтобы нормализовать организацию перевозок. По его мнению, на сегодняшний день федеральный закон не предоставляет серьезных полномочий муниципальным и региональным властям, чтобы нормализовать эту ситуацию.

Читайте также: Забайкалье предложило поменять организацию пассажирских перевозок в РФ