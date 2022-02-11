Канберра, , 09:23 — REGNUM С 11 февраля коалы были официально отнесены к исчезающим видам, которым грозит повышенная опасность в трех регионах Австралии. Федеральный министр окружающей среды Сюзан Лей объявила, что коалы будут перемещены из списка уязвимых животных в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, передает телеканал Nine News.

Коалы

«Сегодня я повышают степень защиты коал в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Австралийской столичной территории, внося их в список находящихся под угрозой исчезновения видов. Они более не относятся к списку уязвимых животных», — говорится в заявлении Лей.

Министр Лей объяснила, что продолжительная засуха, за которой последовали лесные пожары 2019—2020 годов, а также последствия различных болезней за последние 20 лет привели к сокращению популяции животных.

Согласно отчету, опубликованному в 2020 году, более 60 000 коал погибли или пострадали от лесных пожаров 2019—2020 годов.