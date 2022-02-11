Лос-Анджелес, США, 11 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Режиссёр Дарио Ардженто представил трейлер своего нового фильма ужасов «Тёмные очки» (Occhiali Neri), который он снял после десятилетнего перерыва. Ролик был опубликован 11 февраля на YouTube-канале JoBlo Horror Trailers.

Цитата из к/ф «Суспирия». реж Дарио Ардженто. 1977. Италия Крик

Сюжет картины расскажет о том, как проститутка Диана теряет зрение после нападения серийного убийцы. Она становится опекуном мальчика, родители которого также погибли от рук маньяка. Вместе они будут пытаться остановить преступника. Главную роль в фильме исполнит Иления Пасторелли, в проекте также участвует дочь режиссёра Азия Ардженто, она сыграет женщину по имени Рита, которая помогает Диане с реабилитацией после потери зрения.

Напомним, свою последнюю картину «Дракула 3D» по мотивам романа Брэма Стокера Дарио Ардженто выпустил на экраны в мае 2012 года. Премьера фильма «Тёмные очки» состоится в рамках 72-го Берлинского международного кинофестиваля, который начал свою работу 10 февраля 2022 года.