11 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Итальянцы обсуждают отправку американских военных в страны Восточной Европы. «Байден готовится к войне», — резюмируют комментаторы в соцсетях.

Владимир Бадмаев, , 10:38 — REGNUM Продолжающееся наращивание американских войск в странах Восточной Европы вызывало и вызывает резкую критику со стороны жителей Италии. Не стала исключением очередная новость о передислокации трёх тысяч военных США в Румынию и Польшу. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

Несущие смерть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Я и говорю, из-за океана им всё равно, куда вторгаться. Они совершили агрессию в более чем половину стран мира с абсурдными оправданиями. Сумасшедшие люди… Берегитесь, с Россией так же у вас не получится», — отметил Джанфранко Д.

«С Трампом солдаты вернулись в свои страны. А теперь их снова отправляют куда-то», — напоминает Джина М.

«Бедных детей отправили на бойню из-за чистого эгоизма…» — считает Роза К.

«Устраивайте войну у себя дома, тогда посмотрим, что скажут ваши избиратели», — предложила Энрика А.

Джо Байден Gage Skidmore

«Если они хотят начать войну, они могут сделать это дома, северяне против южан», — поддержал Марио Г.

«Пусть воюют американцы и русские, если хотят. Европа должна держаться подальше от этого», — заметил Клаудио С.

Впрочем, многие комментаторы отмечают, что трёх тысяч военных явно недостаточно для развязывания войны. Учитывая, что противостоять им будет Россия.

«Этих солдат Россия должна испугаться? Какой авторитет может быть у страны, бежавшей из Афганистана, бросив оружие и всех своих союзников?» — спрашивает Андреа Л.

«Господин Путин, наверное, смеётся. Отправили мышей к питону… США играют с огнём», — считает Родольфо У.

«Путин — это не Каддафи, не бен Ладен и не Саддам Хусейн. Лучше американцам решать все проблемы за столом переговоров», — отметил Нино А.

«Они уже в Румынии и говорят, что Путин не должен отправлять войска на границу. Американцы всегда устраивают войны не дома, а в других странах, после чего уходят, оставляя лишь руины», — заметила Марианна А.

ВС США. Ирак Militaryphotos.deviantart.com

«Чем больше Америка посылает солдат, тем сильнее будет вооружаться Россия, если она не хочет стать жертвой агрессии. Байден хочет войны», — подчеркнул Консуэло Г.

«Военная мощь важна для нации. Чем больше заводов, тем больше у вас оружия и тем меньше вероятность нападения на вас. США и Россия прекрасно знают, что война навредит им обоим, но им нужно демонстрировать жёсткость. Если бы Россия сейчас была слабее, то американцы бы вторглись со словами, что они идут освобождать страну от тирана и принести свободу. Свобода, которую мы видели в других странах, таких как Афганистан, Ирак, Ливия…» — заключил Луиджи А.

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