Ставрополь, 11 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Находящийся под следствием по делу о взятках в особо крупном размере экс-глава управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов может остаться совсем без имущества. О конфискации 21 объекта недвижимости и шести автомобилей, а также другого имущества на общую сумму в размере 83 млн рублей, попросила Генеральная прокуратура РФ.

Sledcom.ru Золотые унитазы задержанного главы ГИБДД Ставропольского края

Свои требования надзорное ведомство оформило в направленном в Промышленный суд Ставрополя иске, пишет «360». В подтверждение своего требования Генпрокуратура приводит доводы, что на свои официальные доходы семья бывшего начальника Госавтоинспекции Ставрополья не могла позволить себе приобретение такого количества недвижимого, движимого и остального имущества.

Напомним, руководитель ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов был задержан по подозрению в получении взяток на сумму около 19 млн рублей. По данным следствия, главный автоинспектор края организовал преступное сообщество из числа сотрудников ведомства и гражданских лиц, которые за вознаграждение оформляли документы на беспрепятственное передвижение по территории края большегрузов.

Видеокадры из дома бывшего главы ГИБДД, сделанные при обыске, поразили наличием множества предметов роскоши, в том числе золотым унитазом, а также количеством объектов движимого и недвижимого имущества. При этом защита Сафонова утверждает, что все это принадлежит его гражданской жене, которая занимается бизнесом.

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