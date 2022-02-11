Петропавловск-Камчатский, 11 февраля 2022, 09:19 — REGNUM Спасатели завершили работы на месте падения легкомоторного самолета Ан-2 Камчатском крае, сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 11 февраля в районе села Коряки разбился частный самолёт Ан-2. Он перевозил груз. На борту находились два члена экипажа. К моменту прибытия в месту происшествия спасателей самолёт был полностью охвачен огнем. После тушения пожара были обнаружена оба тела членов экипажа.
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