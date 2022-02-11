Петропавловск-Камчатский, 11 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Спасатели завершили работы на месте падения легкомоторного самолета Ан-2 Камчатском крае, сообщили в региональном главном управлении МЧС РФ.

61.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС

«В настоящее время работы завершены, все подразделения возвращены в ППД (пункты постоянной дислокации), работают следственные органы», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 11 февраля в районе села Коряки разбился частный самолёт Ан-2. Он перевозил груз. На борту находились два члена экипажа. К моменту прибытия в месту происшествия спасателей самолёт был полностью охвачен огнем. После тушения пожара были обнаружена оба тела членов экипажа.

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