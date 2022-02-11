Астана, 11 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 2498 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии в республике выявили 1 285 669 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 205 671 человека, в том числе 7866 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 67 776 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 8149 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 433 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 16 умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 3329 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 9334 человека. Скончались 20 пациентов с диагнозом COVID-19.