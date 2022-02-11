Орел, , 09:19 — REGNUM Дополнительные каникулы объявили для первоклассников в Орловской области на период с 14 по 20 февраля, сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Пустой класс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Также администрации Орла предложено вернуть школьников с 14 февраля к очной форме обучения — в последние дни число заболевших среди детей снижается.

Также принято решение вернуть учреждения дополнительного образования к очной форме работы с 14 февраля — при условии строгого соблюдения комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также недопущения на занятия обучающихся с признаками респираторных заболеваний.

По данным на 10 февраля, на дистанционном обучении находится около 48 тыс. орловских школьников — почти 63%. Карантин введен для 852 воспитанников детских садов региона.