Чебоксары, , 09:18 — REGNUM Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Чувашии «остаётся достаточно сложной», но есть некоторая стабилизация среди школьников в части заболеваемости. Поэтому часть классов в Чебоксарах и Новочебоксарске предлагается вернуть в очный режим обучения. Речь идёт о начальных классах и старшеклассниках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с этим предложением выступил 11 февраля на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

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Оценивая обстановку, руководитель республики назвал её «достаточно сложной», так как число вновь заражающихся коронавирусом и заболевающих растёт.

«Пока пусть не так динамично, как две недели назад, но мы находимся в зоне роста. Хотя имеем некоторую стабилизацию по ряду категорий граждан, в том числе среди школьников, но ситуация требует очень внимательного отношения и очень трепетного выполнения всех мероприятия в части безопасности», — сказал Олег Николаев.

По его словам, двухнедельное обучение школьников в Чебоксарах и Новочебоксарске позволило «разорвать цепочку распространения» ОРВИ и коронавируса.

«С учётом такой стабилизации возможно, а мы это предварительно обсудили, перевести в очный формат обучения 9 — 11 классы, которые готовятся к экзаменам и поэтому очень важно, чтобы школьники учились очно. Также начальные классы требуют соответствующей [очной] организации обучения. Такой формат позволит охватить должным образом и вниманием те классы, которым нужна очная форма обучения и самое главное — соблюдать меры безопасности, рассредоточить детей», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, школы в Чебоксарах и Новочебоксарске две недели назад переведены на дистанционный формат обучения.