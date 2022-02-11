Глава Чувашии предложил вернуть в очный формат обучения часть классов
Чебоксары, 11 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Чувашии «остаётся достаточно сложной», но есть некоторая стабилизация среди школьников в части заболеваемости. Поэтому часть классов в Чебоксарах и Новочебоксарске предлагается вернуть в очный режим обучения. Речь идёт о начальных классах и старшеклассниках. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с этим предложением выступил 11 февраля на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
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Оценивая обстановку, руководитель республики назвал её «достаточно сложной», так как число вновь заражающихся коронавирусом и заболевающих растёт.
По его словам, двухнедельное обучение школьников в Чебоксарах и Новочебоксарске позволило «разорвать цепочку распространения» ОРВИ и коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, школы в Чебоксарах и Новочебоксарске две недели назад переведены на дистанционный формат обучения.