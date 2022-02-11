Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Западные страны могут пойти на провокации в Донбассе. Такой вероятности не исключил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории», — пояснил в беседе в РИА Новости дипломат.

По его словам, провокации Западу нужны для того, чтобы потом обвинить Москву во «вторжении» на Украину. Полянский подчеркнул, что основанные на ложной информации предположения, которые всё настойчивее звучат в последнее время, во много раз увеличивают риск военной провокации.

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При этом российский дипломат надеется, что здравый смысл возобладает и у Запада «хватит благоразумия на подобную схему не идти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что у России нет и не было агрессивных планов в отношении Украины.

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