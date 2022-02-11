Ростов-на-Дону, , 09:18 — REGNUM В Ростовской области в течение 2022 года планируется отремонтировать 45 воинских мемориалов. Об этом сообщила министр культуры региона Анна Дмитриева.

Мемориал Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Начиная с 2019 года наш регион участвует в реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы». В рамках программы выполнены ремонтные работы на 257 объектах, в том числе в 2021 году — на 55. На 2022 год запланированы работы на 45 памятниках, на что будет направлено более 92 млн рублей», — пояснила она.

Всего на Дону расположено 1930 мемориалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Статус объектов культурного наследия присвоен 69 памятникам, четыре из которых являются объектами культурного наследия федерального значения.