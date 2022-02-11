Ташкент, , 09:16 — REGNUM Узбекистан занял 150-е место в «Индексе демократии» (Democracy Index 2021), составляемом британской исследовательской организацией The Economist Intelligence Unit, сообщает Газета.уз.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению составителей рейтинга, ситуация с демократией в Узбекистане не изменилась по сравнению с 2020 годом — страна вновь набрала 2,12 балла и остаётся в группе государств с «авторитарным режимом».

Подчеркивается, что эксперты организации оценили качество избирательного процесса и плюрализма в 0,08 балла из 10, деятельность правительства — в 1,86 балла, политическое участие — в 2,78 балла, политическую культуру — в пять баллов и гражданские свободы — в 0,88 балла.

Отметим, что те же показатели были у Узбекистана и в 2020 году, хотя страна тогда и поднялась на несколько позиций в общем списке.

В данный рейтинг исследовательской организации вошли 165 стран, а также Гонконг и Палестинская автономия.