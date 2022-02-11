Пермь, , 09:16 — REGNUM В Пермском крае изменились правила карантина из-за выявленных фактов заболевания коронавирусной инфекцией в школах и детских садах. Об этом на заседании краевого оперштаба сообщил глава Управления Роспотребнадзора по региону Виталий Костарев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Корректировке подверглись правила разобщения школьных классов и групп в дошкольных образовательных учреждениях при выявлении заболевших. Теперь вывод на карантин по COVID-19 будет проходить по той же схеме, что и при ОРВИ — в случаях, если заболели 20% класса или группы, по решению руководителя образовательной организации. Если в коллективе единичные случаи COVID-19, разобщение не требуется. Кроме того, Роспотребнадзор теперь не должен уведомлять заболевших и контактных с ними лиц о необходимости соблюдать изоляцию, а карантин для контактных полностью отменен.

Также Костарев заострил внимание на том, что теперь при протекании болезни и курсе лечения от коронавирусной инфекции свыше семи, выписка пациентов с больничных осуществляется без проведения ПЦР-теста на COVID-19. В случае, если срок лечения пациента с подтвержденным коронавирусом составляет менее недели, то выписка возможна только после получения одного отрицательного ПЦР-исследования на COVID-19.

Костарев подчеркнул, что эти нововведения приняты на федеральном уровне, поэтому регион обязан их выполнять. Но при этом эпидемиологическая обстановка в Прикамье в целом очень далека от стабильной.