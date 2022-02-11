Канберра, , 09:21 — REGNUM Штат Виктория стал третьим регионом Австралии, в котором было легализована проституция. Вечером 10 февраля верхняя палата местного парламента проголосовала за принятие законопроекта о декриминализации секс-бизнеса 24 голосами против 10, передает телеканал Nine News.

Австралия

Новый закон обеспечит секс-работникам в Виктории такую же защиту и признание, как и любому другому работнику. Это также позволит регулировать секс-услуги через министерство труда, министерство здравоохранения и другие местные органы власти.

Первый этап декриминализации начнется в мае, когда большинство правонарушений и уголовных наказаний для лиц, вступающих в половые отношения по обоюдному согласию, будет декриминализовано.

Отмечается, что во время голосования перед парламентом, собрались манифестанты, требующие принятие законопроекта.