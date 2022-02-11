Арсеньев, Приморский край, , 09:20 — REGNUM В Арсеньеве завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в кражах и незаконном проникновении в жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

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Установлено, что в октябре 2021 года фигурант познакомился в интернете с 51-летней женщиной. Она пригласила его в гости, но в следующий раз мужчина решил прийти без приглашения, и обнаружил, что дверь не заперта. Проникнув в дом, он убедился, что внутри никого нет. На столе он увидел ноутбук и похитил его.

Второй эпизод произошёл с 48-летней женщиной. Ухажёр пришел к ней в гости, они вместе выпивали. Когда хозяйка дома вышла на улицу, злоумышленник похитил золотые изделия и кошелек. Ущерб превысил 139 тыс. рублей.

Ранее мужчина неоднократно был судим за кражи.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские в Хабаровске задержали серийного квартирного вора — возбуждено уголовное дело.