Ереван, 11 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Ереван в рамках переговоров о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы предложил Баку зеркальный отвод войск от границы. Об этом сообщил на брифинге секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Он отметил, что нужно отвести войска, оставив только пограничников. Без этого не получится спокойной работы комиссии по делимитации.

«Когда ВС Армении и Азербайджана находятся очень близко друг к другу, любой политический процесс может повлиять на эту среду, и будут обострения», — сказал Григорян.

Он отметил, что это было предложением по созданию благоприятной обстановки на границе, а не предварительным условием.

Напомним, ранее в МИД Армении сообщили, что все предложения по началу работы по делимитации границы, направленные в Баку, были отвергнуты. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по этому поводу отметил, что Баку отверг предложения Еревана, так как расценил их как «предварительные условия». Глава ведомства заявил, что Армения не имеет «ни юридического, ни морального права» выдвигать условия.