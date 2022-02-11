Киев, 11 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. За минувший год на Украине набор продуктов для приготовления борща вырос в цене более чем на 30%. Это 11 февраля следует из данных исследования «Офиса эффективного регулирования» (BRDO).

Кулинар1952 Борщ

«80,92 грн ($2,89 — ред.) — столько в феврале 2022 будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с февралем 2021 года — 62,06 грн (2,22 доллара — ред.) — цена выросла более чем на 30%», — говорится в сообщении.

При этом все составляющие для борща подорожали в разной степени — от 5% до 284,4%, и более всего подорожали овощи. Так, цены на свеклу и морковь выросли более чем в два раза, а на капусту — более чем в четыре. При этом некритично подрожал картофель (+5,05%), свинина (+12,03%) и сметана (+8,78%).

Отметим, борщ настолько популярен на Украине, что стоимость продуктов для его приготовления используется экономистами для того, чтобы оценивать реальное состояние экономики и финансовых возможностей общества.