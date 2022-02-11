Самара, , 09:12 — REGNUM Ограничение движения на двух автодорогах снято в Самарской области. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что ограничение снято на двух автотрассах в м.р. Сергиевский и в м.р. Кинельский.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за неблагоприятных погодных условий было введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на дороге местного значения «Усть-Кинельский — Новый Сарбай» — Аул Казахский — Красный Ключ — «Урал — Муханово» протяженностью десять км в м.р. Кинельский и «Бузаевка — Чубовка — «Урал — Муханово» протяженностью 11 км.