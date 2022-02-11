Саратов, 11 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В многодетной семье, проживающей в частном доме по улице Хвалынской города Саратова, умерла восьмилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

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Семья не попадала в поле зрения органов системы профилактики и характеризовалась положительно.

По данным следственного управления СКР по региону, днем 10 февраля девочка находилась по месту жительства с 41-летней матерью. Утром ребенок пожаловался на плохое самочувствие. Вечером в связи с ухудшением состояния девочки мать вызвала скорую медицинскую помощь. Врачи боролись за жизнь ребенка, но реанимационные действия не привели к успеху, девочка умерла.

Признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружили. Точную причину смерти установит экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в частном доме в Энгельсском районе Саратовской области умерла 10-летняя девочка. Она почувствовала недомогание и пожаловалась родителям, но прибывшие медики лишь констатировали смерть ребенка.

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