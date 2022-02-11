Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Гранты на «развитие демократических институтов и гражданского общества» в Казахстане готов выделить Госдепартамент США. Об этом сообщает 11 февраля RT, ссылаясь на документы ведомства.

Сельская местность Казахстана Keith Tan

Программа предполагает конкурс для казахстанских некоммерческих и негосударственных организаций и ассоциаций, а также независимых СМИ. Победили получат небольшие гранты — от $10 тыс. до $50 тыс. — для работы по одному из нескольких направлений.

Первое направление — «укрепление усилий гражданского общества в сельской местности». Предполагается поддержать сообщества на сельском уровне, чтобы они лучше понимали местные проблемы и находили прагматические пути их решения.

Второе направление связано с противодействием дезинформации о COVID-19 и «вакциноскептицизму». Здесь предполагается повышать доступ граждан к достоверной информации о коронавирусной инфекции и вакцинах.

Ещё одно направление — сокращение метановых выбросов в рамках решения проблемы климатических изменений. В Госдепе предлагают участникам программы информировать население о роли метана в изменении климата.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Госдепартамент намеревался выделить до 30 грантов на создание в Казахстане «американских уголков» — культурных и образовательных центров.

Читайте также: Госдеп профинансирует создание «Американских уголков» в Казахстане