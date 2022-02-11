Ростов-на-Дону, , 09:11 — REGNUM В связи с ухудшением эпидемической ситуации по коронавирусу в Ростове-на-Дону к работе на скорой помощи пригласили выпускников колледжей и медуниверситета. Об этом сообщил глава администрации областного центра Алексей Логвиненко.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Теперь к работе, в соответствии с новым приказом [Минздрава РФ], допускаются и выпускники Ростовского государственного медицинского университета, которые окончили вуз по специальностям «Педиатрия» и «Лечебное дело» не ранее 2017 года», — уточнил он.

Студентам выпускных курсов колледжей и медуниверситета предлагается трудоустройство в качестве сотрудников среднего медперсонала выездной бригады.

ИА REGNUM сообщало, что пятая волна коронавируса стала причиной колоссальных нагрузок на сферу здравоохранения. Ростовские поликлиники ежесуточно принимают по пять тысяч вызовов. В связи с этим была усилена работа кол-центров.