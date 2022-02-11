Красноярск, , 09:07 — REGNUM Новогодние ёлки в Красноярске начнут разбирать с 15 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Новогодняя ель Марина Каширская © ИА REGNUM

Новогодние конструкции уберут при помощи высотной и погрузочной техники. Постепенно будут демонтированы все деревья, собранные по муниципальным контрактам.

Напомним, за счёт городского бюджета установили ёлки в 16 городских общественных пространствах. Праздничные деревья собрали к 20 декабря 2021 года.

Убрать ёлки необходимо до 28 февраля. Сначала с деревьев снимут все украшения, затем иллюминационные конструкции и «лапы». После этого разберут каркасы.

Также уберут все светящиеся деревья, так как они не рассчитаны на работу в условиях таяния снега и дождливой погоды. К концу февраля в Красноярске демонтируют все новогодние городки и ледовые скульптуры в районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми закрывается главный ледовый городок «Новогодье».

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