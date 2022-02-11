Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве 11 февраля ожидается до двух градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Оттепель Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться теплым сектором атлантического циклона, который продолжит удерживать слабую оттепель с вероятностью незначительных очаговых осадков и гололёдных явлений», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки. Воздух прогреется до двух градусов выше нуля, в Подмосковье — до трёх градусов тепла. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.