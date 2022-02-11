Москва, 11 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В столице России в пятницу, 11 февраля, ожидается облачная погода и местами небольшие осадки. Температура воздуха в городе составит от 0 до +2 °C. Об этом 11 февраля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Фёдор Васильев. Оттепель. 1871

«Сегодня нас ожидает облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие осадки, вероятность их крайне низка. Температура в Москве — 0 — плюс 2, по области — от минус 2 до плюс 3», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Синоптик уточнил, что также ожидается западный ветер, который будет дуть со скоростью 3−8 м/с, атмосферное давление составит 743 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Подмосковье на ближайшие дни из-за гололедицы.