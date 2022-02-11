Кемерово, 11 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Новокузнецке хотят возвести часовню на месте, где раньше располагалась Одигитриевская церковь. С таким предложением выступил заслуженный архитектор России, почетный гражданин города Юрий Журавков. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Наталия Николаева ИА REGNUM Аллея к часовне

«Если вспомнить историю, то именно здесь 165 лет назад венчались Мария Исаева и Федор Достоевский, — написал в своём Instagram глава города — Идея возведения часовни или некоего образа писателя мы рассматривали неоднократно. Очень хочется, чтобы реализация нового проекта была выполнена, в первую очередь, в гармонии с окружающими объектами».

По словам Кузнецова, рассмотрены три варианта площадки под строительство. Он также попросил горожан высказать своё мнение.