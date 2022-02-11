Москва, , 09:04 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил внести изменения в федеральный закон №220-ФЗ, чтобы нормализовать организацию перевозок. Подробности по итогам семинара-совещания, состоявшегося в ходе заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросу формирования единого проекта развития общественного транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

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«Есть много проблем, связанных с организацией перевозок людей — их качеством, графиком, обеспечением безопасности. Жители высказывают недовольство по этому вопросу. На сегодняшний день федеральный закон по организации перевозок не предоставляет серьезных полномочий муниципальным и региональным властям, чтобы нормализовать эту ситуацию. Поэтому я предлагаю внести изменения в федеральный закон», — сказал Александр Осипов.

Уже известно, что комиссия Госсовета РФ и в частности помощник президента Игорь Левитин поддержали инициативу главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, основная цель федерального проекта «Безопасные качественные дороги» — повышение уровня экономической связанности территорий России за счет строительства и реконструкции участков автомобильных дорог федерального значения.

По поручению президента РФ до 1 марта 2022 года должен быть утвержден единый проект развития общественного транспорта с учетом мер по поддержке привлечения инвестиций в развитие общественного транспорта, механизмов субсидирования за счет средств федерального бюджета части затрат на обновление подвижного состава. Такой проект будет сформирован на основании данных, представленных субъектами РФ.

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