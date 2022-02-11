Самара, , 09:05 — REGNUM 50 автобусов для Самары и 109 автобусов для Тольятти намерены приобрести в рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии Государственного совета России по направлению «Транспорт».

В настоящее время министерство транспорта и автомобильных дорог региона разрабатывает комплексную транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации.

Отмечается, что комплексная транспортная схема этой агломерации включает модернизацию инфраструктуры, новые тарифное меню и маршрутную сеть. Предусмотрено возведение четырех транспортно-пересадочных узлов и ускоренное железнодорожное сообщение по маршруту «Новокуйбышевск (Липяги) — Самара — Аэропорт «Курумоч» — Тольятти».

Развитию этой агломерации будут способствовать и строящиеся мост через Волгу, а также трасса в обход Тольятти, входящие в транснациональный коридор «Европа-Западный Китай».

«Комплексная схема транспортного обслуживания населения — один из базовых вопросов Самарско-Тольяттинской агломерации, которая дает нам огромный, еще нераскрытый потенциал опережающего развития нашего региона», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Развитие агломерации также предусматривает и обновление общественного транспорта, в том числе и за счет средств федерального бюджета. От Самарской области направлена заявка на приобретение 109 автобусов для Тольятти и 50 автобусов для Самары.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарско-Тольяттинская агломерация является крупнейшей нестоличной в России, третьей по величине после Московской и Санкт-Петербургской. В нее входят восемь городских округов и девять муниципальных районов. Здесь проживает 86% населения области: 2,7 млн человек.