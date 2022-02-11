Оренбург, , 09:03 — REGNUM В Оренбурге суд рассмотрел дело о взыскании с отчисленного студента, который учился на коммерческой основе, более 30 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского райсуда города.

Деньги Mezenmir

Оренбургский госуниверситет в судебном порядке потребовал взыскать с бывшего задолженность за обучение. Истец указал, что в 2018 году с вузом заключен договор на оказание платных образовательных услуг, в соответствии с которым молодой человек зачислен в число обучающихся. Университет организовал учебный процесс в установленном порядке, каких-либо препятствий для получения образовательной услуги не было. Однако студент учился всего один семестр, а впоследствии не посещал занятия. Впоследствии был отчислен за академическую неуспеваемость. Договор с университетом расторгнут не был. У ответчика образовалась задолженность по договору платных образовательных услуг.

Суд сделал вывод, что ответчик обязан оплатить понесенные вузом расходы на оказание образовательных услуг за весь период их предоставления. Исковые требования удовлетворены: с бывшего студента взыскана задолженность по договору в размере 31 793 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами — 4 718 рублей, расходы по уплате госпошлины — 1295 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.