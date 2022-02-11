Ташкент, , 09:03 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева сегодня, 11 февраль, состоится совещание по вопросам безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Состоится видеоселекторное совещание по вопросам выведения на новый уровень работы по обеспечению безопасности дорожного движения на основе принципа «Безопасная и ровная дорога», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на совещании будут определены важные задачи, направленные на коренное совершенствование этой сферы.