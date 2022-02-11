Ростов-на-Дону, , 09:07 — REGNUM Ростовский областной суд приступил к рассмотрению дела о признании геноцида советского народа на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. В ходе открытого судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, а также материалы расследования уголовного дела, возбужденного СКР по ст. 357 УК РФ «Геноцид».

Узники фашистских лагерей

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Об ужасах пережитого на принудительных работах в Германии в суде рассказала Валентина Александровна Яковлева, 15-летней девочкой оказавшаяся в плену у фашистов. С 8 октября 1942 года по 1 октября 1943 года она работала на заводе в Мюнхене. За отказ от работы была помещена в концлагерь. Затем была разнорабочей и трудилась в столовой.

«Как это было. Меня угнали. Приходили домой, забирали подростков, детей, выводили на улицу, строили и вели к вагонам. В каждый вагон сажали 50 человек. И когда привезли в Германию, мы жили в бараках, ходили на завод с полицаями с собаками. Там кормили очень плохо. Была вода и зелень плавала, кусочка два может картошки. Этот суп такой запах имел нехороший, я не могла его кушать. И я со временем стала пухнуть. А в это время строилась столовая прямо возле завода. И пришла немка к мастеру и сказала, что ей нужны люди на столовую. Он меня даёт и ещё троих. Она не берёт меня. Он спрашивает: «Почему ты не берёшь?» Она говорит: «Она маленькая». Он сказал, что больше никого не даст. И тогда она взяла [меня]» — вспоминает Валентина Александровна.

В пять утра всех поднимали на работу, давали 250 граммов хлеба на целых день и кружку чая. Есть суп, которым кормили нацисты, было невозможно.

«В этой столовой было невозможно кушать. Там стояла женщина, наблюдала за нами. И я не могла кушать этот суп, который они давали. И я находила около дверей очистки от картошки, капусты, и я почти питалась вот этими отходами. И вот один раз немка говорит мне помыть печку, я её язык не понимала, она меня как стукнула по лицу. А я недалеко от мойки была. Намочила тряпку, да как кинула прямо ей в лицо. Она позвонила сейчас же по телефону, пришёл полицай, забрал меня и я была в карцере. Был такой случай. На заводе мы как-то отказались от пищи — военнопленные и мы. А они говорят: «А нам ничего не стоит вытянуть пулемет и вас всех расстрелять», — говорит она.

Однажды, когда вели отряд на завод или с завода, снег цеплялся прямо на подошвы, идти невозможно было.

«Мы падали. А они подходили и с прикладом и били постоянно, чтобы вставали. Больше были битые и сидели в карцерах. И думала я, что не вернусь домой и никого родных не увижу», — поделилась Валентина Яковлева.

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