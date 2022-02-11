Рига, , 09:03 — REGNUM Вертолет ВС Латвии не вторгался в воздушное пространство Белоруссии, заявили в латвийском министерстве внутренних дел.

В ведомстве сообщили, что ранее на сайте пограничного комитета Белоруссии была опубликована «ложная информация о якобы имевшем место нарушении Латвией воздушного пространства республики».

«Несмотря на то, что полет состоялся, Государственная пограничная охрана [Латвии] не зафиксировала нарушения границы», — говорится в сообщении МВД Латвии в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Латвии утвердил решение правительства о продлении чрезвычайного положения в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе до 10 мая 2022 года.

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