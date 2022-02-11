Тбилиси, 11 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял посла США в Тбиилси Келли Дегнан. Об этом сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грузия

«Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и угрозы, исходящие от России. Переговоры были посвящены текущим вопросам и будущим планам двустороннего сотрудничества США и Грузии в области обороны и безопасности», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Бурчуладзе и Дегнан обсуждали вопросы укрепления обороны Грузии и достигнутые успехи в модернизации грузинской армии. Они также подняли вопросы о международных военных учениях в Грузии и других планах в оборонной сфере.

Напомним, руководство Грузии регулярно заявляет об «угрозах», которые якобы исходят от России. При этом в республике к границам с Абхазией и Южной Осетии проводят дороги. Международные учения, которые организуют в Грузии, часто проходят возле границ соседних республик.