Лос-Анджелес, США, 11 февраля 2022, 09:01 — REGNUM Бри Ларсон заявила, что в сиквеле «Капитана Марвел» её персонаж станет сильнее из-за того, что она сама улучшила свою физическую форму во время работы над ролью. Об этом 11 февраля сообщает портал Screen Rant.
«В первом фильме она (Кэрол Дэнверс — ИА REGNUM) развивает эту силу, и поэтому я развивала свою личную силу вместе с ней. Она уже овладела своими способностями. Теперь она может летать», — сказала Ларсон. Актриса добавила, что при подготовке к съёмкам продолжения «Капитана Марвел» ей нужно было сделать своё тело более гибким, поскольку в первом фильме ей не требовалось так много работать с тросами.
Напомним, премьера кинокомикса «Марвелы» запланирована на 17 февраля 2023 года, 25 ноября 2021-го ИА REGNUM сообщило, что проект перешёл в стадию постпроизводства. Кроме Бри Ларсон в проекте участвуют Тейона Паррис (Моника Рамбо), Иман Веллани (Камала Хан или Мисс Марвел) и Зави Эштон (пока неизвестно, какую роль исполнит актёр).
Читайте ранее в этом сюжете: Завершены съёмки продолжения кинокомикса «Капитан Марвел» — фото