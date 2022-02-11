Лос-Анджелес, США, 11 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Бри Ларсон заявила, что в сиквеле «Капитана Марвел» её персонаж станет сильнее из-за того, что она сама улучшила свою физическую форму во время работы над ролью. Об этом 11 февраля сообщает портал Screen Rant.

Цитата из кф «Капитан Марвел». реж. Анна Боден, Райан Флек. 2019. США, Австралия Капитан Марвел

«В первом фильме она (Кэрол Дэнверс — ИА REGNUM) развивает эту силу, и поэтому я развивала свою личную силу вместе с ней. Она уже овладела своими способностями. Теперь она может летать», — сказала Ларсон. Актриса добавила, что при подготовке к съёмкам продолжения «Капитана Марвел» ей нужно было сделать своё тело более гибким, поскольку в первом фильме ей не требовалось так много работать с тросами.

Напомним, премьера кинокомикса «Марвелы» запланирована на 17 февраля 2023 года, 25 ноября 2021-го ИА REGNUM сообщило, что проект перешёл в стадию постпроизводства. Кроме Бри Ларсон в проекте участвуют Тейона Паррис (Моника Рамбо), Иман Веллани (Камала Хан или Мисс Марвел) и Зави Эштон (пока неизвестно, какую роль исполнит актёр).