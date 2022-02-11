Вулвергемптон, Великобритания, 11 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. «Арсенал» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Арсенал»

Единственный гол в матче забил защитник «Арсенала» Габриэл на 25-й минуте.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает пятое место в чемпионате Англии, в активе команды 39 очков. «Вулверхэмптон» идёт на восьмом месте с 34 очками.

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