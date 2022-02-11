Аша, Челябинская область, 11 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший замглавы Ашинского района подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Преступление было совершено в 2018 году. Деньги предназначались за общее покровительство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

В областной Контрольно-счётной палате добавили, что уголовное дело завели по материалам проверки. В ходе проверочных мероприятий были выявлены факты некачественно выполненных либо совсем не сделанных, но оплаченных работ. Речь шла о строительстве объектов водоочистки и обеззараживания воды на территории Кропачевского городского поселения.