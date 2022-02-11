Ташкент, , 09:01 — REGNUM В Узбекистане на 80-м году жизни скончался известный археолог, академик, доктор исторических наук, профессор Эдвард Васильевич Ртвеладзе. Об этом 11 февраля сообщает Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

Ученый написал более 800 научных трудов, изданных как в Узбекистане, так и за рубежом. За свою научную деятельность награждён Государственной премией Узбекистана имени «Беруний» в 1985 году, орденом «Буюк хизматлари учун» (За выдающиеся заслуги) в 2001 году, орденом «Меҳнат шухрати» (Трудовой славы) в 2003 году и орденом «Эл-юрт хурмати» в 2017 году.

Работы Эдварда Ртвеладзе издаются в разных странах мира, в том числе Франции, Японии, Англии, США. Он читал лекции в университетах и научных учреждениях Вашингтона, Лондона, Парижа, Турина, Никосии, Осаки, Киото, Токио, Стокгольма, Москвы, Цюриха и других городов.

Одно из наиболее известных археологических открытий последних лет, сделанное Эдвардом Ртвеладзе — портовый город Александрия Оксианская конца IV века до н. э., существовавший на территории Сурхандарьи до начала I в. н.э.

Отмечается, что городище Кампыртепа было открыто Эвардом Ртвеладзе в 1972 году при обследованиях археологических памятников долины Амударьи. Первоначально учёные локализовали на месте городища населённый пункт Пандахийон.

«Это огромная работа, сделанная под руководством нашего знаменитого академика Эдварда Ртвеладзе. Это сорокалетний труд. То, что Кампыртепа будет признана Александрией Оксианской — один из главных результатов труда и жизни Эдварда Ртвеладзе. Да, есть определённые споры. Но сегодня учёные из более чем 40 стран, приехавшие в Термез на международный археолого-туристический форум, во время пленарного заседания с уверенностью поддержали мнение наших учёных», — цитирует издание слова заместителя премьер-министра Узбекистана Азиза Абдухакимова, которые он сказал в 2019 году.