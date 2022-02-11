Якутск, , 09:06 — REGNUM Связи журналистки Сусанны Рожиной могут помочь ей оправдаться и не понести наказания за вымогательство 50 млн рублей. Однако, если это случиться, то спровоцирует сильную волну народного негодования, считает политолог Андрей Данилов. Своё мнение он высказал корреспонденту ИА REGNUM 11 февраля.

Единая Россия Иван Шилов, ИА REGNUM

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«В окружении Айсена Николаева, гоняясь за хайпом, перестали следить за тем, чтобы человек был чист, с совестью и моралью. Сейчас в республике активно обсуждают, «отмажет» ли её глава региона или нет? Тут у него ситуация патовая, как не сходи — в любом случае будет плохо. Особенно в контексте того, что на носу муниципальная реформа, выборы в Госсобрание Якутии через год. На мой взгляд, есть только два пути, и оба они крайне невыгодны нынешнему главе республики. Если он не поможет ей, подумают, что он кинул «своих». Если он «отмажет» её — пойдут аналогии с тем, как ранее он уже протаскивал и помогал своим людям, в том числе тем, против кого был народ», — отметил Андрей Данилов.

Он считает, что этот инцидент хуже, чем аналогичные проступки людей из окружения Айсена Николаева. Политолог также назвал подозрительным молчание представителей регионального и городского отделений «Единой России», которые активно продвигала журналистка.

«Это очень дурной знак. Значит, они не комментируют это событие, не делают оргвыводов, значит признают свою ошибку. Хотя им следовало бы на сегодняшний день жёстко дистанцироваться от подобных людей, потому что это сыграет с ними довольно злую шутку. Могут натолкнуться на стену непонимания от простого народа. Им необходимо показать, что их партия очищается от подобных элементов, но показать им нечего», — констатировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сусанна Рожина пыталась получить 50 млн рублей от директора агентства недвижимости «РЦНиК» Гульнары Уваровой. Она вымогала крупную сумму, угрожая женщине, что «сотрёт её в порошок». «Сделка» зафиксирована на видео, беседа женщин прослушивалась.