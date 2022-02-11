Горно-Алтайск, 11 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Республике Алтай в 2021 году было зарегистрировано 3,6 тыс. самозанятых граждан. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это в три раза превышает установленные плановые показатели

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«На сегодня в Республике Алтай 4,5 тысячи граждан являются самозанятыми. По сравнению с 2020 годом численность занятых в сфере МСП увеличилась на 3,5 тыс. человек или 13%», — отметил глава региона Олег Хорохордин.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по итогам года достигла почти 32 тыс. человек. При этом лишь 10% субъектов воспользовались мерами господдержки в рамках нацпроекта.